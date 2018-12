Manovra: Boccia (Pd), eviteremo esercizio provvisorio ma governo disastroso

Titta Ferraro 28 dicembre 2018 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

La legge di bilancio 2019 è approdata in Aula alla Camera e domani è attesa l'approvazione finale per evitare di sforare la scadenza di fine anno. "Le opposizioni, nonostante le giuste critiche in Aula di queste ore, saranno sicuramente responsabili ed eviteranno l'esercizio provvisorio - argomenta Francesco Boccia, deputato PD e candidato alla segreteria del Partito Democratico - . Ma la sostanza non cambia: questa legge di Bilancio è un pasticcio che aumenterà nel Paese solo l’incertezza e la povertà".Boccia, intervenuto in diretta a Omnibus su La7, ha rimarcato che l'aumento Ires al volontariato, poi sconfessato da Conte e Di Maio, è solo l'ultimo pasticcio di cui si sono resi protagonisti dopo che il danno era stato fatto. "Il Parlamento è stato esautorato dall'esprimere un’opinione sul merito della manovra ed è venuto fuori un mostro a più teste di cui nessuno si prende più la paternità: quota 100 sulle pensioni riguarderà pochissime persone e resteranno fuori oltre l'80% degli 850 mila aventi diritto e il reddito di cittadinanza si rivelerà un flop, toccando una quota sparuta di persone che dovranno rinunciare al sostegno degli enti locali".