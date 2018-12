Manovra 2019: Di Maio annuncia bonus da 6mila euro per acquisto auto elettrica

Titta Ferraro 5 dicembre 2018 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Nella Manovra 2019 entreranno anche degli incentivi per l'acquisto di auto elettriche fino a un massimo di 6 mila euro. Lo conferma oggi il vice premier Luigi Di Maio. "Ieri sera in Legge di bilancio abbiamo introdotto un bonus malus sulle auto che permette di pagare meno tasse e avere meno aggravi in base a quanto fa di emissioni la macchina - argomenta il leader del M5S nel suo intervento al Forum dell'Ansa - . Le auto elettriche costeranno di meno e finalmente le portiamo sul mercato, dove finora hanno avuto una quota irrisoria". Nel dettaglio il leader pentastellato ha precisato che ci saranno fino a seimila euro di incentivi per l'acquisto di un'auto elettrica.Mancano ancora i dettagli dell'ecobonus auto che entrerà nella Legge di Bilancio attualmente in discussione alla Camera e che sarà approvata entro il 15 dicembre. La dotazione dovrebbe essere di 300 milioni di euro e come precisato da Di Maio l'ammontare del singolo incentivo sarà legato ai livelli di CO2 emessa dall’auto acquistata.