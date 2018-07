Manley alla prova del mercato, titolo Fca verso avvio traumatico dopo addio Marchionne

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Tutti i riflettori puntati sul titolo Fca dopo l'annuncio shock dell'addio prematuro di Sergio Marchionne a causa dell'improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Al suo posto è stato scelto Mike Manley che in questi anni aveva guidato l'ascesa del marchio Jeep."Ci attendiamo grande volatilità su tutto il gruppo FCA (Exor, Ferrari, Cnh ecc) dopo la sostituzione di Marchionne. Il titolo dopo un shock iniziale potrebbe iniziare a scontare scenari con operazioni straordinarie in vista", argomenta Pietro Di Lorenzo, analista di Sos Trader.Da monitorare quindi tutta la galassia Agnelli. In particolare Ferrari, alla cui guida Marchionne sarebbe dovuto rimanere fino al 2021. Il Cavallino Rampante ha scelto Louis Carey Camilleri, ex presidente di Philip Morris, come nuovo amministratore delegato, mentre John Elkann è stato nominato presidente.