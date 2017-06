Maire Tecnimont: titolo continua a festeggiare in Borsa il maxi contratto con Gazprom

Alberto Bolis 5 giugno 2017 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont continua a festeggiare in Borsa il più grande contratto mai aggiudicato dal gruppo. Stiamo parlando di un maxi contratto da 3,9 miliardi di euro siglato con Gazprom: la controllata Tecnimont realizzerà utilities e infrastrutture per uno dei tre pacchetti del progetto Amur Gpp, uno dei più grandi impianti di trattamento del gas naturale al mondo. Questa mattina gli analisti di Equita hanno alzato le stime su raccolta ordini e eps del gruppo per l'intero 2017. A Piazza Affari il titolo Maire Tecnimont mostra un progresso di circa 3 punti percentuali a 4,146 euro.