Maire Tecnimont si aggiudica progetto fertilizzanti in Russia da 200 mln€

17 dicembre 2018

Maire Tecnimont annuncia che la sua controllata Tecnimont si è aggiudicata un contratto da parte di Volgafert per la realizzazione di un impianto di Urea granulata, su base EPC, del valore di circa 200 milioni di euro. La società precisa in una nota che "per finanziare l’intero impianto, una linea di credito di circa 160 milioni è attualmente in fase di finalizzazione, fornita da alcune banche commerciali internazionali e garantita da Sace (Gruppo Cdp), agenzia italiana di credito all’esportazione". La notice-to-proceed è prevista per l’inizio del 2019, mentre il completamento del progetto è atteso nel quarto trimestre del 2021.Volgafert è una special purpose company di proprietà di Kuibyshevazot, leader nella produzione di fertilizzanti e caprolattame, e di Metdev1 (con una partecipazione di minoranza), società parte del gruppo Maire Tecnimont e partecipata da Simest (parte del Gruppo Cdp, che supporta gli investimenti all’estero delle società italiane). Volgafert produrrà e commercializzerà urea di alta qualità per il mercato sia nazionale, sia estero.La nuova unità di produzione urea sarà collocata all’interno del complesso industriale di Kuibyshevazot (a Togliatti, nella regione di Samara) e sarà sviluppata sulla base della tecnologia urea di Stamicarbon. Lo scopo del progetto prevede la fornitura di servizi di ingegneria, equipment e materiali, e attività di costruzione fino al collaudo, l’avvio e i performance test di un impianto di urea granulata della capacità di 540 mila tonnellate annue.Per Maire Tecnimont questa joint venture costituisce un’ulteriore prova dell’approccio strategico e proattivo del gruppo, focalizzato sul coinvolgimento fin dalle prime fasi di sviluppo nelle iniziative industriali dei propri clienti. Inoltre, questo progetto rappresenta un altro esempio del forte track record di KuibyshevAzot nel costituire joint venture con player industriali leader ed implementare tecnologie innovative per sostenere la propria posizione di leadership.