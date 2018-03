Maire Tecnimont si aggiudica contratto nelle Filippine

Daniela La Cava 12 marzo 2018 - 08:12

Maire Tecnimont ha annunciato che la propria controllata Tecnimont, attraverso la propria affiliata Tecnimont Philippines, si è aggiudicata, in joint venture con JGC Philippines (Tecnimont Philippines 65% - JGC Philippines 35%), un contratto EPC Lump Sum da parte di JG Summit Petrochemical Corporation, per l’implementazione di una nuova unità di polietilene ad alta densità e l’ampliamento di un’unità di polipropilene. Le unità saranno situate a 120 km da Manila, a Batangas City, nelle Filippine. Il valore complessivo del contratto EPC Lump Sum, si legge in una nota, è nel range di 180 milioni di dollari e il periodo complessivo di esecuzione del progetto è pari a 26 mesi.