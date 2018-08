Maire Tecnimont rafforza business petrolchimico In india, vinti contratti da 225 mln$

Daniela La Cava 28 agosto 2018 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha annunciato che la sua principale controllata Tecnimont si è aggiudicata, in consorzio con la sua affiliata Tecnimont Private Limited, due contratti EPCC (Engineering, Procurement, Construction e Commissioning) Lump Sum da parte di HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL) per l’implementazione di una nuova unità di polietilene ad alta densità (HDPE) ed una nuova unità di polipropilene. Il valore complessivo dei contratti EPCC lump sum è nel range di 225 milioni di dollari statunitensi."Lo scopo dei progetti comprende attività di Engineering, Procurement, Construction e Commissioning fino ai Performance Guarantees Test Run, per le sezioni di purificazione dei monomeri e le aree di polimerizzazione", si legge in una nota nella quale si precisa che una volta completate, la nuova unità HDPE avrà una capacità di 450 mila tonnellate all’anno, mentre la nuova unità PP di 500.000 tonnellate all’anno". Il periodo di esecuzione è di 25 mesi per la Mechanical Completion.