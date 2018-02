Maire Tecnimont: nuove commesse per 315 mln di dollari

Daniela La Cava 9 febbraio 2018 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont si è aggiudicata, attraverso le sue principali controllate, di commesse per un valore complessivo pari a circa 315 milioni di dollari per licensing, servizi di ingegneria, attività EP (Engineering e Procurement) ed EPCC (Engineering, Procurement, Construction e Commissioning). I contratti sono stati conseguiti principalmente in Europa, Asia, Africa, e negli Stati Uniti.Questo risultato, precisa la società in una nota, conferma la strategia di crescita nel campo dei servizi e della tecnologia nelle poliolefine, nonché nei settori della produzione idrogeno, recupero zolfo, fertilizzanti e raffinazione, dando ulteriore evidenza della validità del modello di business technology-driven del gruppo.