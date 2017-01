Maire Tecnimont: joint venture negli Emirati Arabi Uniti in partnership con SBK Holding

Titta Ferraro 12 gennaio 2017 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont, attraverso la propria controllata Tecnimont Civil Construction, ha costituito una nuova società negli Emirati Arabi Uniti denominata Value Technology Engineering LLC, in partnership con SBK Holding. Value Technology Engineering LLC svilupperà la propria licenza di brevetto fornendo ai clienti la massima capacità di problem solving e tecnologia avanzata al fine di migliorare la sicurezza e l’efficienza di infrastrutture e impianti. La nuova società collaborerà con Università emiratine e italiane per accrescere e condividere sviluppo tecnologico e conoscenze acquisite.