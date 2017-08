Maire Tecnimont: ion gara per maxi commessa in Brasile, titolo mantiene in vista i massimi da sei anni

Alessio Trappolini 21 agosto 2017 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Forti spinte rialziste animano Maire Tecnimont questa mattina in Borsa. Il prezzo del titolo si mantiene in prossimità dei massimi relativi degli ultimi sei anni aggiornati la scorsa settimana a 5,095 euro, livello raggiunto grazie all’ascesa che da inizio anno ha contribuito alla performance del +94% del titolo in Borsa.A sostenere il movimento odierno sono le concrete possibilità che il gruppo possa aggiudicarsi una maxi commessa da 1 miliardo $ in Brasile per costruire un impianto a gas per la società brasiliana Petrobas. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa internazionale la società figura fra le 5 società che si contenderanno il progetto.