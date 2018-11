Maire Tecnimont, firmato contratto con Exxon Mobil dal valore di 239 mln dollari

Valeria Panigada 15 novembre 2018 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont, alla guida del consorzio con Performance Contractors, si è aggiudicata un contratto su base rimborsabile da parte della statunitense Exxon Mobil per completare gli studi di ingegneria e altre attività iniziali per un complesso petrolchimico negli Stati Uniti. Il contratto ha un valore complessivo di circa 230 milioni di dollari, dei quali circa 190 milioni di competenza di Tecnimont. La decisione finale di investimento, per quanto riguarda la fase relativa alla costruzione del complesso petrolchimico, è prevista nel primo trimestre del 2019. Al di là del valore economico, il contratto permette a Maire Tecnimont di rafforzare la sua presenza in Nord America "un mercato consolidato e attrattivo, dove nel breve periodo sono previste numerose gare per la realizzazione di impianti industriali a partire da gas, grazie allo sfruttamento delle risorse di shale gas".