Maire Tecnimont contratto da 800 mln di dollari con Socar

Alessandro Piu 1 febbraio 2018 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont, tramite le controllate Tecnimont e Kt-Kinetics Technology, si è aggiudicata un contratto da 800 milioni di dollari per lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria di Haydar Aliyev di Baku, controllata da Socar (State oil company of Azerbaigian Republic. Il completamento del progetto è previsto entro 41 mesi dalla data di firma del contratto. "Dopo i nostri due progetti petrolchimici in Azerbaijan, questo contratto permette al gruppo di consolidare la fruttuosa relazione con Socar anche nella raffinazione - ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire Tecnimont - supportando quindi la strategia di integrazione con il business della petrolchimica".