Maire Tecnimont, con Bio-on per sviluppo fertilizzanti biodegradabili

Daniela La Cava 30 maggio 2018 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont, attraverso la società del gruppo Maire Green Chemicals specializzata nel settore della chimica verde, e Bio-on, attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, hanno sottoscritto un patto di investimento che regola l’entrata di Maire Green Chemicals nel capitale azionario di U-Coat (Urea Coating), con partecipazione paritaria al 50%. Lo si apprende in una nota stampa. U-Coat è una nuova società costituita da Bio-on dedicata alla produzione e commercializzazione di una tecnologia innovativa per il rivestimento dell’urea come fertilizzante. U-Coat si inserisce in un mercato di grande rilevanza mondiale e in forte crescita e sfrutta una tecnologia basata sulla bioplastica PHAs progettata da Bio-on. Infatti, la bioplastica PHAs (poli-idrossi-alcanoati) è ottenuta da fonti vegetali rinnovabili senza alcuna competizione con le filiere alimentari. Opportunamente dosato, la PHAs riveste il pellet di urea in modo che il fertilizzante abbia un rilascio controllato nel tempo, proteggendolo dagli agenti atmosferici e massimizzandone l’efficacia, senza lasciare alcun residuo nel terreno. Secondo il patto di investimento, Maire Tecnimont sarà il contractor esclusivo su scala globale per la realizzazione chiavi in mano di impianti basati su questa innovativa tecnologia.