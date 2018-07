Maire Tecnimont: accordo preliminare con Carbon Holdings in Egitto

Daniela La Cava 2 luglio 2018 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont, attraverso la propria controllata Tecnimont, ha annunciato di avere firmato un accordo preliminare con Carbon Holdings per la realizzazione di unità di polietilene da realizzarsi presso il complesso petrolchimico egiziano, situato a Ain Sokhna. Carbon Holdings, fondata da Basil El-Baz, è una società privata che sviluppa e gestisce progetti downstream nel settore oil & gas e petrolchimico nel proprio Paese. L’accordo, raggiunto su base negoziale diretta, include attività di Engineering, Procurement, Construction e Commissioning (EPCC), concentrandosi nelle unità di processo a maggiore contenuto tecnologico. Infatti, il nuovo scopo del lavoro, che sostituisce il precedente, prevede la realizzazione di 3 linee di polietilene da 450.000 tonnellate annue utilizzando la tecnologia Unipol PE di Univation Technologies. La porzione onshore del lavoro sarà svolta in consorzio con Hassan Allam Construction (una tra le maggiori società di costruzione egiziane) e Consolidated Contractors Group S.A.L. (tra i contractors più importanti del Medio Oriente, con base ad Atene). Tecnimont è il leader del Consorzio.La finalizzazione del contratto è subordinata al closing finanziario dell’intero complesso petrolchimico di Tahrir. Il complesso petrolchimico di Tahrir, situato all’ingresso sud del Canale di Suez, è uno dei progetti maggiormente strategici per lo sviluppo industriale dell’Egitto e punta a rafforzare l’industria petrolchimica nazionale.