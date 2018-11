Maire Tecnimont accelera sul green: lanciata unità dedicata e firmato accordo con Enea

Valeria Panigada 27 novembre 2018 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont punta sul green e lancia NextChem, una nuova business unit, che svilupperà nuove tecnologiche per accompagnare la transizione energetica e rispondere al meglio alle nuove dinamiche di mercato. Dall’iniziativa NextChem sono attesi 50 milioni di Ebitda al 2023. Sul progetto di green acceleration Maire Tecnimont ha già investito negli ultimi cinque anni circa 50 milioni di euro in oltre 70 progetti di innovazione.Sempre in questo quadro, Maire Tecnimont ha firmato oggi un accordo con Enea, l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con l’obiettivo di realizzare insieme progetti nel campo della chimica verde e dell’economia circolare.