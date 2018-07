Maire Tecnimont: 2 contratti Epc da Lukoil nella raffinazione per 527 mnl$

Daniela La Cava 23 luglio 2018 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Maire Tecnimont ha annunciato che la propria controllata KT – Kinetics Technology si è aggiudicata due contratti EPC (Engineering, Procurement and Construction) da parte di Lukoil NizhegorodNefteorgSyntez, controllata di Jsc Lukoil. I contratti, spiega la società in una nota, sono relativi a cinque unità di processo per la raffinazione, e costituiscono parte del progetto di oil residue upgrading per la raffineria di Kstovo, in Russia Centrale. Il valore totale dei due contratti è di 527 milioni di dollari. La porzione EP da 156 milioni è stata aggiudicata e già annunciata al mercato lo scorso 10 novembre, e inclusa nel backlog del Gruppo al 31 dicembre 2017.Lo scopo del lavoro dei contratti prevede attività di Engineering, Procurement e Construction, per l’implementazione di un’unità diesel fuel hydrotreater, un’unità hydrogen production, un’unità pressure swing adsorption (PSA), un’unità gas fractionation e un’unità sulphur recovery.