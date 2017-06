MailUp: record di ordini a maggio, titolo festeggia (+5,6%)

Valeria Panigada 28 giugno 2017 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

MailUp, specializzata nel marketing technology e quotata sul listino Aim Italia, ha registrato a maggio un record di ordini, superando del 15,9% il precedente massimo storico con 621mila euro di nuovi ordini in un solo mese. In Borsa il titolo festeggia, segnando in una seduta intonata al ribasso un progresso del 5,6% scambiando a 2,48 euro.