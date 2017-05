Made in Italy: Coldiretti, disgelo con Russia vale 10 mld

Valeria Panigada 17 maggio 2017 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

L’avvio del dialogo con la Russia crea le premesse per chiudere una guerra commerciale che ha provocato una perdita complessiva stimata ormai in oltre 10 miliardi per il made in Italy in termini di esportazioni. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione dell'incontro a Sochi tra il premier Paolo Gentiloni e il leader russo Vladimir Putin, a quasi 3 anni dall’embargo totale deciso nei confronti di importanti prodotti agroalimentari in risposta alle sanzioni statunitensi ed europee. "Un blocco - ha precisato la Coldiretti - che è costato al settore agroalimentare in Italia fino ad ora oltre 850 milioni di euro anche perché al divieto di accesso a questi prodotti si sono aggiunte le tensioni commerciali che hanno ostacolato di fatto le esportazioni anche negli altri settori, dalla moda fino alle auto, in cui era tradizionalmente forte la presenza italiana". Nel 2016 le esportazioni italiane totali in Russia diminuite di un ulteriore 5,3% scendendo al minimo storico da almeno un decennio. Senza contare che lo stop alle importazioni dall’Italia ha provocato in Russia un vero boom nella produzione locale di prodotti Made in Italy taroccati, aumentando il danno di immagine e di mercato.