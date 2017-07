MPS, oggi Cda per approvare piano di rilancio: ok delle autorità darebbe visibilità a intero settore (ANALISTI)

Alessio Trappolini 30 giugno 2017 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Giornata cruciale oggi a Siena, dove è prevista la riunione del Consiglio di amministrazione guidato da Marco Morelli per approvare definitivamente il piano industriale per il rilancio della banca. Le carte saranno poi spedite a Francoforte e a Bruxelles, dove i commissari Bce e quelli alla Concorrenza capitanati da Margrethe Vestager dovranno dare il definitivo via libera alla ricapitalizzazione precauzionale statale da 8,3 miliardi di euro, da portare a termine entro la prima metà di luglio.Così un analista interpellato dalla nostra redazione: “l'approvazione del business plan da parte dei regolatori darebbe forte visibilità sulla risoluzione di tutte le crisi bancarie in essere”.La fine di giugno si presenta dunque come un’epoca cruciale per la più antica banca del mondo ancora in attività, dopo che nel corso della settimana è stato raggiunto l’accordo con il fondo Atlante II per la sottoscrizione delle tranche Mezzanine e Junior del portafoglio di crediti deteriorati da 27 miliardi di euro lordi.