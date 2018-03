MPS: non è allo studio aumento di capitale

Luca Fiore 22 marzo 2018 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

A seguito di alcune indiscrezioni apparse sulla stampa, Banca Monte dei Paschi ha emesso una nota per precisare “che non sono allo studio operazioni di aumento di capitale e che l’attuazione del piano di ristrutturazione procede secondo le tempistiche previste e già comunicate al mercato”.In particolare, continua il comunicato, “sono confermati gli obiettivi di piano per la riduzione dei crediti deteriorati, le iniziative di contenimento dei costi e l’operazione di cartolarizzazione delle sofferenze riguardo la quale la Banca non vede circostanze che possano modificarne la tempistica di conclusione già comunicata al mercato”.