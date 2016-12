MPS: Consob, titolo sospeso dalle negoziazioni fino a ripristino corretto quadro informativo

Luca Fiore 23 dicembre 2016 - 18:13

MILANO (Finanza.com)

La Consob ha disposto la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena e degli strumenti finanziari con sottostante titoli emessi da MPS.



La decisione è stata presa alla luce “dell’attuale contesto informativo” che “non garantisce la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, in ragione dell’incertezza in merito alle iniziative in corso di definizione da parte della banca e delle competenti autorità”.



La sospensione durerà “fino a quando, anche in esito alla definizione ed approvazione del programma di rafforzamento patrimoniale di Banca Monte dei Paschi di Siena da parte delle competenti autorità, non sarà ripristinato un corretto quadro informativo”.