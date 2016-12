MPS: Atlante II disposto a cartolarizzazione NPL anche con intervento dello Stato nel capitale

Luca Fiore 21 dicembre 2016 - 20:10

MILANO (Finanza.com)

Quaestio, gestore del fondo Atlante II, ha emesso una nota per precisare, in merito all’operazione di cartolarizzazione degli NPL di MPS, “che l’impegno definito fin dall’MOU del 28-30 luglio era soggetto al successo di un’operazione di aumento di capitale di mercato, e solo in questo contesto è stato accettato un senior bridge financing, che era a sua volta subordinato al successo del medesimo aumento di capitale”.



“Pertanto se venissero meno tali condizioni, decadrebbe anche l’impegno contrattuale in essere di Atlante”.



Tuttavia, Atlante è disponibile “a realizzare il piano di cartolarizzazione degli NPL, peraltro già sostanzialmente definito nel prezzo e in tutte le sue fasi di implementazione, senza senior bridge financing, anche qualora ci fosse un intervento dello Stato nel capitale”.