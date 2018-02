M&G Investments punta sui BTP in vista delle elezioni, ecco cosa sceglie

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2018 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

In vista delle elezioni politiche italiane M&G Investments, che tipicamente investe solo in governativi "core" sta guardando ai BTP. E' quanto riporta Reuters, che ha intervistato Manuel Pozzi, Investment Director di M&G Investments.Pozzi afferma che i bond italiani presentano un "valore relativo" e sottolinea l'importanza di diversificare sull'Italia."Investiamo anche su Btp in valuta, privilegiando le scadenze più lunghe, dal 10 anni in poi, andando a coprire il rischio tasso".Ancora:"I corporate bond li conosciamo meglio: anche nel caso peggiore di fallimento di un'azienda sappiamo esattamente come recuperare il massimo dell'investimento".