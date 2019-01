MEF: in crescita entrate tributarie nei primi 11 mesi dell'anno, +1,8%

Alessandra Caparello 9 gennaio 2019 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

In crescita dell'1,8%, pari a 7239 milioni di euro euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,8%) le entrate tributarie nel periodo gennaio-novembre 2018 come precisa il MEF. In totale le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 414.814 milioni di euro. I gettito delle imposte dirette risulta pari a 226.663 milioni di euro, con un aumento di 1.852 milioni di euro (+0,8%) rispetto ai primi undici mesi del 2017. Le ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati mostrano una crescita di 5.317 milioni di euro (+4,0%).