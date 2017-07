MC-link, siglato accordo da 3,6 mln con operatore internazionale nel mercato tlc

Daniela La Cava 17 luglio 2017 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

MC-link, società quotata sul mercato Aim Italia, tra gli operatori di riferimento nel mercato italiano delle comunicazioni elettroniche, ha stipulato un accordo con un primario operatore internazionale attivo nel mercato delle telecomunicazioni. Il contratto della durata di 7 anni, si legge in una nota della società, prevede la fornitura di fibra ottica spenta per un valore complessivo pari a 3,6 milioni di euro. L'infrastruttura di rete, in gran parte basata su Roma, verrà realizzata da MC-link entro l’anno.