MC-link: contratto di fornitura con un gruppo di strutture sanitarie, titolo vola

Luca Fiore 31 maggio 2017 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Rally a Piazza Affari per il titolo MC-link, in rialzo dell’11,15% a 8,77 euro. La società, il cui titolo è quotato sul mercato AIM Italia, ha annunciato di aver sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di trasmissione dati, rete privata virtuale, sicurezza, telefonia e accesso ad Internet con un gruppo di strutture sanitarie.



Il contratto copre un arco temporale di 5 anni per un valore complessivo prossimo al milione di euro.