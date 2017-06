MBCredit Solutions acquista 450mln€ di NPL da UniCredit

Daniela La Cava 16 giugno 2017 - 17:06

MILANO (Finanza.com)

MBCredit Solutions, società del gruppo Mediobanca, ha annunciato di avere acquisito da UniCredit un portafoglio di crediti retail unsecured per un valore nominale di circa 310 milioni di euro e ha siglato un accordo per l’acquisto di ulteriori 140 milioni di crediti della stessa natura, originati nel corso del 2017, per un valore nominale totale di circa 450 milioni. Il portafoglio è composto da 50mila posizioni in sofferenza relative a contratti di credito al consumo, carte di credito e conti correnti sottoscritti da UniCredit.