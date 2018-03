M&A: boom di operazioni nel 2017 nel settore retail & consumer in Italia, dinamismo anche nel 2018 (PwC)

Daniela La Cava 12 marzo 2018 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

“Il 2017 è stato un anno record per le operazioni di M&A nel settore retail & consumer in Italia". Lo ha dichiarato Emanuela Pettenò, partner e retail & consumer deals leader di PwC. Secondo lo studio condotto da PwC, nel 2017 il settore retail & consumer in Italia ha registrato un vero e proprio boom con 178 operazioni, di cui circa la metà con controparti estere (investitori o target). In particolare, il 70% delle operazioni è stato finalizzato da operatori industriali e il 30% da investitori finanziari, ma considerando i valori di fatturato delle aziende target coinvolte nelle operazioni il rapporto è più bilanciato (53% da operatori industriali vs 47% da operatori finanziari).Se si osservano i vari segmenti, il food & beverage ad avere catalizzato il maggior numero di operazioni (57 e 23 operazioni rispettivamente), seguito da moda (34), retail & leisure (35) e furniture/design (18). A livello dimensionale, la maggior parte delle operazioni si è concentrata su target con ricavi annui nella fascia 10-100 milioni di euro, con 6 grandi operazioni su target con ricavi annui superiori a 500 milioni, tra cui la fusione Luxottica/Essilor e 2 acquisizioni di Ferrero negli Stati Uniti."Guardando al 2018, ci attendiamo un significativo dinamismo sia nel comparto Food & Beverage, stimolato da esigenze di consolidamento sul mercato italiano e da acquisizioni all'estero, sia nel comparto moda/design, per effetto di tematiche di successione e ricambio generazionale", ha sottolineato Emanuela Pettenò.