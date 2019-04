MAPS: utile netto a 2,0 milioni nel 2018, in crescita del 113%

Alessandra Caparello 11 aprile 2019 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

Nel 2018 cresce il valore della produzione di MAPS del 13% rispetto al 31 dicembre 2017 arrivando a 17,6 milioni di euro. Così il Consiglio di Amministrazione della PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital transformation, ha approvato il Bilancio Consolidato pro-forma, il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. L’Utile Netto di MAPS si attesta a Euro 2,0 milioni, con una crescita del 113% rispetto al 31 dicembre 2017, mentre il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 3,6 milioni, in crescita del 91%, rispetto a Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2017, corrispondente a un EBITDA margin del 21% (12% nel 2017). Il significativo incremento dell’EBITDA è principalmente attribuibile alla leva operativa.Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 2,9 milioni, in crescita del 115% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 1,3 milioni), dopo ammortamenti per Euro 0,5 milioni (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2017) e costi non ricorrenti per Euro 0,3 milioni attribuibili principalmente alla costituzione di MAPS Healthcare Srl e all’operazione di quotazione su AIM Italia.Marco Ciscato, Presidente di MAPS commenta questi risultati: “Con soddisfazione chiudiamo il primo bilancio post quotazione con fondamentali in forte crescita rispetto al 2017: valore della produzione in incremento del 13% e raddoppio della marginalità e redditività. Lo sviluppo è supportato sia dal business storico che dal contributo della nuova realtà acquisita. Guardiamo con ottimismo il 2019, continuando a puntare sulla crescita per linee esterne, gli investimenti in innovazione di prodotto e l’internazionalizzazione con l’obiettivo di creare valore per gli investitori che hanno dato fiducia al nostro progetto di sviluppo.”