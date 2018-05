M5S pensa a impeachment per Mattarella per violazione art. 90 costituzione. Grillo: "Shhh"

Titta Ferraro 27 maggio 2018 - 21:52

MILANO (Finanza.com)

Il M5s starebbe ragionando sull’impeachment nei confronti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. LO riferisce l'Ansa, indicando come il Movimento intende far riferimento all’articolo 90 della Costituzione secondo il quale “il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”.“Non esiste mandare nel caos il Paese per fini ideologici. Credo sia arrivato il momento per #impeachment a Mattarella. È una strada obbligata e coerente”, ha scritto su twitter il deputato del Movimento 5 Stelle, Carlo Sibilia.Beppe Grillo ha twittato solo "Shhh" accompagnato dal trailer del film horror A quiet place con scene inframezzate da scritte quali “move carefully and never make a sound” (muoviti con attenzione e non fare nemmeno un rumore”).