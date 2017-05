Lventure Group: chiusura dell’aumento di capitale riservato

Luca Fiore 23 maggio 2017 - 19:02

MILANO (Finanza.com)

A chiusura dell’aumento di capitale riservato, LVenture Group ha annunciato di aver emesso 2.795.521 azioni ordinarie a favore dei soggetti qualificabili come investitori strategici, tra cui l’Università LUISS, Sara Assicurazioni e Zenit SGR.



L’aumento di capitale prevedeva l’emissione di 1.388.059 nuove azioni destinate alla quotazione e 1.407.462 non quotate, per un ammontare massimo di 1.873.000 euro (prezzo unitario di 0,67 euro).



La società è stata assistita nell’operazione da Banca Finnat Euramerica.