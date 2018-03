Luxottica vola in Borsa (+4,8%): ok da Commissione europea a fusione con Essilor

Daniela La Cava 1 marzo 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Via libera da parte della Commissione europea al progetto di fusione tra Luxottica ed Essilor. In una nota stampa Bruxelles ha fatto sapere che "la concentrazione non avrà un impatto negativo sulla concorrenza all'interno dello Spazio economico europeo o in alcuna parte sostanziale di esso". La decisione arriva dopo un'indagine approfondita del progetto di concentrazione tra il gruppo francese e quello italiano, due imprese leader del settore ottico. "Nel quadro di un test di mercato a livello europeo, quasi 4 mila ottici hanno risposto affermando che Essilor e Luxottica non avrebbero acquisito potere di mercato a danno della concorrenza - ha spiegato Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza - Poiché il risultato del test ha dissipato le nostre perplessità iniziali, possiamo dare la nostra approvazione incondizionata alla concentrazione".Una notizia che sta mettendo le ali al titolo Luxottica che guadagna quasi il 5% a 51,74 euro ad azione.