Luxottica: sale in Borsa dopo accordo con Ralph Lauren, grandi attese nel 2017 grazie alla variabile cambi

Alessio Trappolini 23 dicembre 2016 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Luxottica viaggia con un rialzo dello 0,6% a 51 euro a Piazza Affari, in un clima caratterizzato da volumi molto ridotti a causa dell’imminente festività natalizia. Oggi l’azienda veneta ha annunciato il rinnovo delle licenze per la produzione e distribuzione dei brand del gruppo Polo e Ralph Lauren. Con tale accordo la licenza viene estesa a di 10 anni, fino al marzo del 2027. Secondo le stime di Equita la commessa pesa circa il 2% sul fatturato del gruppo.



Dicembre si è confermato un mese positivo per l’azienda guidata da Leonardo Del Vecchio, con il prezzo del titolo che ha guadagnato circa il 5% da inizio mese, portandosi sopra il livello psicologico dei 50 euro, che mancava dallo scorso marzo. Il titolo beneficia del momento di forza del dollaro, con il cambio contro l’euro sceso sui minimi da oltre 14 anni.



“Luxottica nel 2017 potrebbe beneficiare di un effetto cambi positivo”, si legge in un report diffuso in settimana da Equita. Gli analisti della casa d’affari stimano infatti che, assumendo per il 2017 un tasso di cambio euro/dollaro a 1,05 anziché il precedente 1,10, il giro d’affari della società subirà una crescita incrementale del +3,1% ai cambi correnti nel 2017.