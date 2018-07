Luxottica positiva dopo semestrale: Akros alza target a 56,5 euro

Daniela La Cava 24 luglio 2018 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Piazza Affari per Luxottica, con il titolo che avanza di oltre l'1% all'indomani della pubblicazione dei conti semestrali. Gli analisti di banca Akros hanno confermato la raccomandazione "accumulate", con un target price in crescita da 53,3 a 56,5 euro dopo la semestrale. "C'è spazio di miglioramento nella seconda parte dell'anno, quando l'effetto negativo del forex dovrebbe diminuire - affermano da Akros -. Manteniamo la nostra raccomandazione in vista dell'imminente merger con Essilor, con la società che ha dichiarato che il via libera da parte dell'Antitrust cinese probabilmente arriverà entro luglio".