Luxottica migliore a Piazza Affari, Del Vecchio battezza la nuova nata EssiLux

simone borghi 29 novembre 2018 - 16:54

MILANO (Finanza.com)

Seduta euforica per il titolo Luxottica a Piazza Affari che, intorno alle 16:45, segna un rialzo del 4,7% a 51,92 euro, posizionandosi in vetta al Ftse Mib che sale dello 0,21%. Passano di mano circa 780 mila pezzi contro una media giornaliera di 537 mila azioni dell’ultimo anno.Corrono anche a Parigi le azioni di EssilorLuxottica con un +3,6% a 111,65 euro nel suo primo giorno di vita sul listino dopo la fusione tra la francese Essilor e l’italiana Luxottica, divenuta efficace dal primo ottobre con il conferimento a Essilor delle azioni Luxottica detenute da Leonardo Del Vecchio tramite Delfin.“Adesso la chiamo EssiLux, per accorciare” ha detto Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di EssilorLuxottica, in occasione della prima assemblea, mettendo subito la sua firma sulla nuova realtà.