Luxottica in luce a Piazza Affari: ok condizionato da Antitrust Cina a merger con Essilor

Daniela La Cava 26 luglio 2018 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione a Piazza Affari per Luxottica, con il titolo che guadagna il 3% a 58,34 euro ad azione. A sostenere il titolo del big veneto dell'occhialeria il via libera "condizionato" da parte della Cina al progetto di fusione tra Luxottica e Essilor. Una delle condizioni poste dall'autorità cinese è che la nuova società non venda prodotti di occhialeria a un prezzo più basso dei costi senza una ragione motivata, secondo lo State Administration for Market Regulation.