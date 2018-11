Luxottica dirà addio al Ftse Mib dal 4 dicembre

Titta Ferraro 30 novembre 2018 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

L'esito dell'offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da EssilorLuxottica, che ha superato il 90% del capitale di Luxottica, accelera l'iter le l'uscita da Borsa italiana per il titolo Luxottica. Ftse Russell ha reso noto che a partire dal 4 dicembre il titolo Luxottica non farà più parte dell'indice Ftse Mib e dagli altri indici Ftse Italia. Non è stato ancora deciso chi prenderà il posto di Luxottica nel Ftse Mib, indice che racchiude le 40 maggiori blue chip di Piazza Affari.EssilorLuxottica, il colosso mondiale dell'eyeswear nato dall'unione del gruppo italiano con la francese Essilor, ha concluso l'offerta sulle azioni Luxottica arrivando al 93,3% del capitale (dati provvisori) e si appresta a ritirare le azioni dalla Borsa dopo aver acquistato i titoli residui. Il delisting è previsto entro il primo trimestre del 2019.