Luxottica: convocata assemblea nuova EssilorLuxottica per il 25 luglio

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Essilor ha deciso di convocare la prima assemblea della nuova EssilorLuxottica per il 25 luglio, in vista del completamento dell'operazione che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Se, nonostante gli sforzi delle due società, l'operazione non dovesse chiudersi entro il 25 luglio, l'assemblea verrà rimandata. "La notizia a nostro avviso segnala la confidenza del gruppo di poter chiudere il deal a brevissimo e la volontà di non ritardare ulteriormente il processo di integrazione, dopo un iter autorizzativo che si è protratto oltre alle attese iniziali (e che attende ancora il via libera vincolante della Cina e non vincolante della Turchia)". Questo il commento di Equita che conferma la raccomandazione "hold" su Luxottica e ricorda che "le due aziende prevedono sinergie per 420-600 milioni a livello di Ebit, di cui circa metà da ricavi".