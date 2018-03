Luxottica: azionisti minoranza con 0,62% capitale presentano lista per rinnovo cda

Daniela La Cava 26 marzo 2018 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Luxottica ha comunicato stamattina che un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali, che rappresentano complessivamente lo 0,62% del capitale sottoscritto e versato della società, ha depositato una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione e una per il collegio sindacale di Luxottica, su cui è chiamata a deliberare l’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 19 aprile. Nel dettaglio, per il cda la lista comprende come candidato Marco Giorgino, mentre per il collegio sindacale come sindaco effettivo Giovanni Fiori e come sindaco supplente Francesca Di Donato.