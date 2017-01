Luxottica acquista catena di ottica in Brasile per 110 milioni di euro

Titta Ferraro 30 gennaio 2017 - 14:53

Shopping in Brasile per Luxottica Group. Il colosso mondiale dell'occhialeria, che a inizio anno ha annunciato la fusione con Essilor, ha siglato un accordo con i soci di Óticas Carol per acquisire il 100% di una delle più importanti catene di ottica in franchising in Brasile con circa 950 negozi. La transazione, del valore di 110 milioni di euro, sarà soggetta all’approvazione delle autorità regolatorie e perfezionata prevedibilmente durante il primo semestre del 2017. Il Gruppo è presente nel paese carioca con una rete di negozi Sunglass Hut, un ampio network wholesale e uno stabilimento produttivo a Campinas.

Óticas Carol presenta un fatturato annuale aggregato di circa 200 milioni di euro. Negli ultimi anni la catena ha realizzato una crescita significativa attraverso il rafforzamento del management e l’aumento del numero di negozi dai 500 nel 2013 ai circa 950 nel 2016, per lo più in franchising.

“Il Brasile è un grande paese nel quale abbiamo sempre creduto e siamo presenti da 25 anni - commenta Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di Luxottica Group - . Con questa operazione facciamo un ulteriore passo verso il completamento del nostro modello di business integrato verticalmente che tanti vantaggi ha dimostrato di poter offrire ai nostri consumatori”.