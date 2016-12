Luxottica Group e Ralph Lauren rinnovano l’accordo di licenza

Luca Fiore 22 dicembre 2016 - 18:13

MILANO (Finanza.com)

Luxottica Group ha annunciato il rinnovo di un accordo di licenza decennale, fino al 31 marzo 2027, con Ralph Lauren Corporation, “per la progettazione, la produzione e la distribuzione in esclusiva in tutto il mondo di montature da vista e occhiali da sole per alcuni marchi del gruppo Ralph Lauren, tra cui Polo e Ralph Lauren”.