Luxottica: Del Vecchio, doppio listing Italia-Francia opzione sul tavolo (Corriere)

17 gennaio 2017 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

"Il doppio listing in Italia e in Francia è un'opzione ancora sul tavolo che valuteremo nei prossimi giorni, così come la quotazione sul mercato americano". Così Leonardo Del Vecchio, presidente e fondatore di Luxottica, in un'intervista sul Corriere della Sera parla delle possibili quotazioni del titolo EssiloLuxottica, frutto della maxi fusione tra i due gruppi.