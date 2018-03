Luxottica-Essilor: via libera anche dalla Federal Trade Commission negli Stati Uniti

Daniela La Cava 1 marzo 2018 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Dopo quello europeo, arriva anche il via libera statunitense al progetto di fusione tra Luxottica e Essilor. In un comunicato congiunto si legge che il progetto di combinazione tra le due società è stato autorizzato dalla Federal Trade Commission americana senza condizioni. "Gli Stati Uniti sono una delle giurisdizioni in cui le approvazioni antitrust rappresentano condizioni sospensive per il closing della transazione", si legge in una nota stampa. Ad oggi, l’operazione è stata approvata incondizionatamente nell’Unione Europea e in altri 13 paesi: Australia, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, India, Giappone, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Russia, Sud Africa e Taiwan. "La finalizzazione del progetto di combinazione tra Essilor e Luxottica - ribadiscono nella nota odierna - è prevista nella prima parte del 2018, una volta ottenute tutte le necessarie approvazioni".