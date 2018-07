LuxotticaEssilor: progetto fusione approvato anche dalla Cina

Daniela La Cava 26 luglio 2018 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Luxottica ed Essilor annunciano che l’autorità antitrust della Repubblica Popolare Cinese (SAMR) ha autorizzato il progetto di combinazione tra le due società a fronte di alcuni impegni comportamentali. È quanto si legge in una nota ufficiale del gruppo veneto nella quale si precisa che "Luxottica ed Essilor si sono impegnate a informare l’autorità antitrust cinese sulle acquisizioni future e a dare equo accesso ai loro prodotti e servizi a tutti i clienti in Cina".Un via libera, quello arrivato oggi dall’autorità cinese molto atteso, perché costituisce l’ultima condizione sospensiva per la finalizzazione della transazione. "Il suo soddisfacimento rende possibile la costituzione del nuovo gruppo", segnala Luxottica aggiungendo che "le due società stanno inoltre registrando progressi nelle discussioni con l’autorità antitrust della Turchia e prevedono di perfezionare l’operazione alla fine del terzo trimestre".