Luxottica-Essilor: finalizzazione fusione attesa nella prima parte del 2018

Titta Ferraro 1 marzo 2018 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Essilor e Luxottica annunciano oggi che il progetto di combinazione tra le due società è stato autorizzato dalla Commissione Europea senza condizioni. L'Unione Europea è una delle giurisdizioni in cui le approvazioni antitrust rappresentano condizioni sospensive per il closing della transazione.Ad oggi, rimarcano le due società in una nota congiunta, l’operazione è stata approvata incondizionatamente anche in altri 13 paesi: Australia, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, India, Giappone, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Russia, Sud Africa e Taiwan.