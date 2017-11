Luxottica-Essilor, antitrust Ue sospende indagine in attesa di dati

Valeria Panigada 3 novembre 2017 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

L'antitrust Ue ha fatto sapere di aver sospeso l'esame sul progetto di fusione tra l'italiana Luxottica e la francese Essilor in attesa dei dati richiesti ma non ancora forniti. Le autorità europee avevano aperto lo scorso 26 settembre una indagine per verificare se l'operazione non generasse effetti distorsivi del panorama competitivo in Europa. L'esame è stato sospeso dallo scorso 25 ottobre e riprenderà una volta che le informazioni richieste verranno fornite, facendo slittare il termine per la decisione della Commissione europea.