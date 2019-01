Luigi Di Maio: "Aumentiamo le pensioni minime a mezzo milione di italiani"

Alessandra Caparello 7 gennaio 2019 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

"Permettiamo a chi ha lavorato di andare finalmente in pensione ribaltando la riforma fatta dal vecchio governo”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in un post apparso sul blog dei Cinque Stelle “Le misure economiche che abbiamo messo nella Legge di bilancio mirano a migliorare la vita dei più deboli, dare un sostegno economico a chi non ha lavoro e inserirli in un piano per l'occupazione, aumentiamo le pensioni minime a mezzo milione di italiani che vivono in condizioni di povertà e non hanno una casa nè risparmi in banca". “Abbiamo abbassato le tasse per le piccole partite Iva - aggiunge Di Maio - e per i piccoli imprenditori. Le tasse le abbiamo aumentate alle banche, alle lobby dell'azzardo e agli assicuratori che finora erano sempre stati avvantaggiati dai governi. E’ stata una Manovra per il popolo" conclude il vicepremier.