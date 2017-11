Lucisano sale a Piazza Affari dopo cessione azioni ad Alevi

Alessandro Piu 8 novembre 2017 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Simuove al rialzo, in una Piazza Affari dai toni negativi, il titolo Lucisano Media Group, società attiva nella produzione e nella distribuzione di pellicole cinematografiche. Il titolo guadagna oltre il 3% a 2,96 euro dopo l'annuncio dell'accordo con Alevi per la cessione di una quota del 5,76% del capitale. Alevi, società di Paola Ferrari. Alevi ha acquistato un totale di 857.143 azioni per un controvalore complessivo di 3 milioni di euro. Le azioni sono state acquistate al prezzo di Ipo, 3,5 euro per azione. Facevano capo a Fulvio Lucisano (0,96%), Federica e Paola Lucisano (2,40%) che hanno siglato contestualmente con Alevi un patto parasociale della durata di tre anni con l'ingresso di Paola Ferrari nel consiglio di amministrazione della società. "La sinergia con Alevi - ha commentato l'amministratore delegato di Lmg Federica Lucisano - ci consente di arricchire la linea editoriale nell’area documentari e new media, rafforzando le nostre attività industriali all’interno di un modello di business integrato per il settore audiovisivo, che va dalla produzione alla distribuzione delle opere passando per la gestione delle sale cinematografiche”.