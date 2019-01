Lucisano corre a Piazza Affari, intesa con Sony per ridigitalizzazione in 4K di nuove sale cinema

Daniela La Cava 17 gennaio 2019 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Corre Lucisano Media Group a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 3 per cento. La società a capo del gruppo italiano attivo nella produzione e distribuzione nel settore audiovisivo, nonché nella gestione di multiplex, ha annunciato di avere siglato un accordo con Sony Digital Cinema 4K per la ridigitalizzazione delle sale cinematografiche in 4K. Nel dettaglio, l’intesa prevede l’installazione di 3 nuovi proiettori Sony SRX-R510P presso il cinema Andromeda di Roma, che fanno così salire a 6 il numero di sale del gruppo passate alla nuova tecnologia Sony 4K nell’ultimo anno.La società sottolinea che si tratta di un ulteriore passo in avanti per una collaborazione che dal 2013 ha visto Sony a fianco di Lucisano Media Group nel rinnovamento di ben 33 sale e che permette oggi al gruppo di offrire circa 6.400 posti in 4K.