Lucisano: a Cannes firmati accordi per distribuzione 5 film stranieri in Italia

26 maggio 2017

Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Aim Italia, a capo del noto gruppo di produzione, distribuzione nel settore audiovisivo e gestione multiplex, ha annunciato di avere acquisito nel corso del Festival di Cannes i diritti di cinque film stranieri per la distribuzione in Italia. "I titoli compongono un’offerta variegata che guarda sia agli adulti sia al pubblico dei più giovani", ha precisato la società in un comunicato. Si tratta di “Georgetown”, un thriller che segna il debutto alla regia dell’attore due volte premio Oscar Christoph Waltz; “Megan Leavey”, action drama diretto da Gabriela Cowperthwaite; “Departures”, teen dramedy diretto da Peter Hutchings e con Asa Butterfield; “Ailo’s Journey”, film documentario diretto da Guillaume Maidatchevsky, prodotto dalla major francese Gaumont e dalla Borsalino productions; “Escape Plan 3”, secondo sequel di “Escape plan-Fuga dall’inferno”, action thriller diretto da Steven C. Miller e con Sylvester Stallone.



“Le acquisizioni concluse a Cannes e a Berlino confermano il nostro interesse per il mercato cinematografico internazionale, nell’ottica di rinforzare il business della distribuzione di film stranieri in Italia”, ha affermato Federica Lucisano, amministratore delegato di Lucisano Media Group. “Quest’anno siamo molto soddisfatti del numero e della qualità delle opere acquisite, che vanno a diversificare e rafforzare la nostra library, elemento fondamentale nel nostro approccio integrato al mercato del settore audiovisivo”.